Строительство АЭС и референдум в Казахстане: Токаев обратился к ученым

Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими учеными заявил, что атомная энергетика может уберечь Казахстан от дефицита электроэнергии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Казахстан взял курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам предстоит пройти сложный процесс глубинной трансформации экономики, который сопряжен с серьезными вызовами. Ситуация усугубляется тем, что в обозримом будущем наша страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии.

По некоторым прогнозам, без принятия решительных мер нехватка энергомощностей достигнет шести гигаватт уже к 2030 году. Это может привести к значительному замедлению темпов роста нашей экономики и системному кризису в жилищно-коммунальной сфере, что негативным образом отразится на жизни людей", — заявил Токаев.

Он добавил, что одно из решений проблемы – атомная энергетика. За ее создание в Казахстане активно выступают представители энергетического сектора.

"Наша страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и имеет собственное производство компонентов ядерного топлива. Это наше существенное конкурентное преимущество, которое следует использовать.

Однако данный вопрос требует широких общественных дискуссий и детальных обсуждений в профессиональной среде, без популизма и шумихи. Надеюсь, научное сообщество примет в них самое деятельное участие и скажет свое веское слово, базируясь на принципах объективности и прагматичности", — сообщил президент.

Токаев добавил, что итоговое решение по поводу создания ядерной энергетики примут казахстанцы на общенациональном референдуме.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

1 сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране. Вице-премьер-министр и глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов — малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Сообщалось также о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство АЭС.

В ноябре прошлого года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане.

А в январе вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В мае глава Минэнерго в кулуарах кабмина высказался о том, почему до сих пор нет ясности по срокам проведения референдума касательно строительства АЭС в Казахстане.