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"Результатов нет": Токаев о развитии "умных городов" в Казахстане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с казахстанскими учеными высказался о проблеме развития "умных городов" в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" в Алматы.

"Важно также шире применять передовые технологии для повышения качества жизни во всех населенных пунктах. Наши города и даже села должны стать "умными" – это одна из приоритетных задач Правительства и акимов. Данной работой никто из руководителей регионов серьезно не занимается. Поэтому результатов нет", - сказал президент.

По его словам, образцом "умного города" должен стать строящийся в Алматинской области Alatau City.

"Этот город возводится при участии сингапурской консалтинговой компании Surbana Jurong. Он должен стать ведущим международным деловым хабом, комфортным для жизни и ведения бизнеса. Проект придаст серьезный импульс экономическому развитию Казахстана.

Еще одна важнейшая задача отечественной науки – прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В последние годы наша страна столкнулась с серьезными вызовами, связанными с наводнениями, сейсмическими угрозами, энергетическими сбоями, засухами и эпидемиями", - сказал президент.

Он отметил, что в результате прошедших масштабных паводков пострадали десятки тысяч семей.

"Многие люди лишились имущества, нанесен колоссальный ущерб экономике. На ликвидацию последствий были брошены все силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, задействован личный состав других силовых структур.

За время паводков спасено и эвакуировано около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч детей. Хочу поблагодарить всех сотрудников аварийных и спасательных служб, которые продемонстрировали пример подлинного мужества и беззаветной верности долгу", - сказал глава государства.

Напомним, на прошлой неделе президент РК посетил Сингапур, где обсудил аспекты реализации флагманского проекта Alatau City в Алматинской области.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Alatau City станет катализатором экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии.

"Мы намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура, который может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам", - отмечал он.

Также во время сегодняшней встречи с отечественными учеными президент заявил, что Казахстану необходимо войти в число ведущих, а не ведомых стран.

Кроме того, он высказался о внешней политике Казахстана и заявил, что в современном мире, где не затухают конфликты и войны, созидательная политика нашей страны – это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение.

По мнению главы государства, Казахстану необходимо как можно скорее создать экосистему искусственного интеллекта, поскольку страна нуждается в инновационных проектах и прорывных решениях в критически важных для экономики отраслях.

Во время встречи с учеными Касым-Жомарт Токаев также высказался о казахстанском суперкомпьютере и утечке данных. По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес".

Президент не оставил без внимания и вопрос развития отечественного здравоохранения. По его словам, показателем прогресса следует считать продолжительность жизни граждан, которая все еще уступает показателям ведущих государств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110386-nikto-iz-rukovoditeley-regionov-etim-ne-zanimaetsya-poetomu-rezultatov-net-tokaev-ob-umnyh-gorodah-v-kazahstane/

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