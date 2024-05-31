Токаев рассказал об элементах "казахской мягкой силы, или soft power"

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед учеными в Алматы, рассказал, кто должен стать ключевым двигателем позитивных перемен в обществе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Наш стратегический курс нацелен на поступательное укрепление нашей государственности и повышение благополучия народа. Важно, чтобы все граждане, в особенности молодежь, хорошо понимали это и не оставались в стороне от реформ. Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразований и в полной мере ощутить плоды проводимых в нашей стране реформ. Одаренная, целеустремленная и трудолюбивая молодежь, в том числе ученые, – яркий символ современного Казахстана", - заяви президент.

По его словам, молодые высокообразованные граждане являются главным капиталом нашей нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе.

"Во все времена наш народ был открыт ко всему новому, стремился к знаниям, творчеству и созиданию, превозносил ценности единства и солидарности. Сегодня высокий уровень образования, прогрессивное мышление, гражданская ответственность, уникальное полиязычие и культурное многообразие являются базовыми составляющими нашей национальной идентичности и ключевыми элементами так называемой казахской мягкой силы, или soft power", - подчеркнул Токаев.

Напомним, в феврале этого года Токаев, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение.

"Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом", - отмечал президент.

В преддверии Дня республики в 2023 году глава государства также обращался к молодому поколению.

Он отмечал, что казахстанская молодежь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой, спортом.