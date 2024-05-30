Токаев принял депутата мажилиса Бактыкожу Измухамбетова

Касым-Жомарт Токаев встретился с депутатом мажилиса, председателе РОО "Организация ветеранов", членом Национального курултая Бактыкожой Измухамбетовым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности республиканского общественного объединения "Организация ветеранов".

Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, в настоящее время организация реализует 2 проекта. В частности, благодаря инициативе "Дәнекер" за последние 4 года удалось примирить, не доводя дело до суда, стороны в 4563 спорах из 6896. В Атырауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях осуществляется проект "Іскерлік және жанашырлық", направленный на поддержку нуждающихся в социальной поддержке граждан.

Кроме того, президенту рассказали об активном участии старшего поколения в реализации закона "Об общественном контроле". Во время борьбы с паводками ветераны проводили широкую разъяснительную работу, призывая граждан к спокойствию.

Кроме того, Токаеву были представлены предложения по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, религиозной ситуации, а также стабилизации цен на продукты питания в регионах.

По информации на официальном сайте мажилиса, депутат Бактыкожа Салахатдинович является сейчас членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента VIII созыва.

Родился 1 сентября 1948 года в Денгизском районе Гурьевской области (ныне Курмангазинский район Атырауской области).

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности горный инженер. Доктор технических наук. Трудовой путь начал в 1971 году с помощника бурильщика, бурильщика Прорвынской конторы бурения объединения "Эмбанефть".

Возглавляет центральный совет Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" с 21 июня 2016 года.

Депутат мажилиса - с 28 марта 2023 года. Член партии AMANAT.