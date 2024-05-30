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Крупные мегаполисы вблизи Алматы: как идет застройка Қонаева и Алатау

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Олжас Бектенов в Алматинской области
Олжас Бектенов в Алматинской области. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с планами по развитию городов Қонаева и Алатау, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Отмечается, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, развитие Қонаева должно соответствовать концепции высокоэкологичного, "умного" города.

Утвержденным правительством Комплексным планом развития предусмотрены 187 мероприятий на период 2023-2027 годов. На реализацию проектов по благоустройству городской среды, формированию транспортной и инженерной инфраструктуры, строительству социальных объектов город получает поддержку как из государственного бюджета, так и со стороны частного сектора. 

В городе Қонаеве, как доложил аким Алматинской области Марат Султангазиев, уже ведутся активные работы по благоустройству.

По итогам 2023 года отремонтировано 106 км инженерной инфраструктуры, в том числе 19 км автодорог, 61 км линий электропередач, 26 км сетей водоснабжения и водоотведения. Динамично развиваются жилые кварталы – возведены 10 домов на 610 квартир, 15 домов начаты в 2023 году и 32 планируется начать в 2024 году. Всего 47 домов на 1 400 квартир.

В городе в настоящее время реализуются 13 инвестиционных проектов. В целом в пуле 23 перспективных предложения с общим объемом капиталовложений 470 млрд тенге и созданием 5 тыс. рабочих мест.  

Кроме того, в текущем году с учетом растущих потребностей населения запланированы масштабные работы по благоустройству. В частности разработка технико-экономического обоснования для строительства трассы "Алматы – Усть-Каменогорск", формирование улично-дорожной сети в новом микрорайоне "Жаңа Іле", подведение коммуникаций к новым жилым массивам.

В ближайшие 5 лет в городе намерены решить проблемы дефицита ученических мест, современных медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов. Так, в Қонаеве появится Дворец школьников на 600 мест с библиотекой, Дворец спорта, драматический театр. Будут построены многопрофильная больница с онкологическим и перинатальным блоками, поликлиника на 500 посещений в смену, инфекционная больница на 200 коек.

В качестве инвестора для развития туристической отрасли выступил Freedom finance: банк ведет 6 инвестиционных проектов по строительству новых объектов размещения, гостиничных комплексов. В целом Комплексный план позволит ускорить обустройство нового областного центра в соответствии со стандартами качества городской среды.

Макет застройки города Қонаева
Макет застройки города Қонаева. Фото: primeminister.kz

Также глава правительства ознакомился с проектом города Алатау и заслушал доклад акима Аркена Утенова о перспективах развития Специальной экономической зоны. На территории СЭЗ в 96,6 тыс. га планируется реализация 11 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 383 млрд тенге, что позволит создать 7 тыс. рабочих мест.

Олжас Бектенов подчеркнул высокую степень ответственности администрации города за качественную реализацию социальных, инженерных и жилых проектов. Постановлением правительства был утвержден Генеральный план города Алатау, согласно которому в рамках проектирования предусмотрен принцип высотности застройки – снижения этажности от центра к границе. 

"В результате мы должны обеспечить создание вблизи Алматы крупного мегаполиса, который станет промышленным, образовательным и логистическим центром с активным наращиванием туристического потенциала. Нужно держать на контроле реализацию каждого пункта Генплана, а также ускорить разработку проектов детальных планировок территорий города для обеспечения разрешительной документацией первоочередных "якорных" проектов", – подчеркнул Олжас Бектенов. 

Напомним, в январе Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь шла о реорганизации Илийского района Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. Тогда же село Жетыген переименовали в город Алатау.

Позже в Министерстве национальной экономики РК озвучивали планы по дальнейшему экономическому развитию региона.

При этом в акимате Алматинской области показывали, как будет выглядеть город Алатау.

Также на прошлой неделе в Сингапуре президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с инвесторами по вопросам реализации проекта Alatau City в Казахстане.

Кроме того, напомним, что город Қонаев (бывший Капшагай) стал административным центром Алматинской области в 2022 году после отделения от региона области Жетiсу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2109525-krupnyy-megapolis-vblizi-almaty-bektenovu-rasskazali-kak-idut-raboty-v-konaeve-i-alatau/

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