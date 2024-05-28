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Казахстанским министрам поручили теснее работать с депутатами

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Олжас Бектенов проводит совещание Республиканского штаба
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня на заседании кабмина заявил, что казахстанские министры должны больше работать вместе с депутатами и их идеями, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время обсуждения вопроса по развитию сельской отрасли в Казахстане Бектенов рассказал министрам, что встречался с одним из депутатов.

"Вчера я встречался с депутатом Жигули Дайрабаевым – у него есть много идей по развитию сельского хозяйства, в том числе приграничных населенных пунктов, переработке сельхозпродукции, поддержке предприятий, выпускающих сельхозтехнику и другим вопросам.

Айдарбек Сейпеллович (министр сельского хозяйства – прим. ред.), надо встретиться с депутатом, обсудить вопросы и внести мне конкретные предложения. В целом надо теснее работать с депутатским корпусом", – поручил премьер.

Касательно комплексного плана по развитию переработки сельхозпродукции до 2028 года Бектенов заявил, что в Казахстане планируется реализация 58 проектов на общую сумму 176,2 млрд тенге.

Это, по его словам, даст импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, позволит увеличить валовое производство переработанной продукции в 1,4 раза и довести долю переработки продукции АПК до 70%.

Ранее сообщалось, что по поручению Олжаса Бектенова министр сельского хозяйства ведет объезд регионов во время массовых посевных работ.

Кроме того, мы писали о том, будут ли расти цены на продукты питания, в том числе на сельхозпродукцию, из-за паводков в Казахстане.

Также сегодня на заседании премьер-министр поручил акиматам совместно с Министерством промышленности до конца недели завершить оценку ущерба, нанесенного паводками жилым домам и имуществу граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2107974-kazahstanskim-ministram-poruchili-tesnee-rabotat-s-deputatami/

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