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"Надеется на встречу": Токаев созвонился с главой одной из стран Ближнего Востока

Опубликовано:

Токаев и эмир Катара
Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По сообщению Акорды, в ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Катар в феврале текущего года.

Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. А в конце января текущего года стало известно, что Минтруда и соцзащиты населения в рамках соглашения между Казахстаном и Катаром намерено урегулировать трудоустройство казахстанцев в этой стране.

В октябре прошлого года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поговорил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Тогда лидеры выразили удовлетворенность состоянием двусторонних отношений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2105469-nadeetsya-na-vstrechu-tokaev-sozvonilsya-s-glavoy-odnoy-iz-stran-blizhnego-vostoka/

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