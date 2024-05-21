Токаев присвоил имя Куляш Байсеитовой национальному университету искусств в Астане
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Касым-Жомарт Токаев сегодня на церемонии награждения работников культуры и искусства заявил о присвоении имени Куляш Байсеитовой Казахскому национальному университету искусств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что наш народ всегда ценил своих талантливых сыновей и дочерей. Он проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.
"Это дань уважения выдающейся певице и талантливым деятелям искусства, оставившим свой след в истории. В конечном счете, это следует понимать как восстановление исторической справедливости. Путь старшего поколения в искусстве достойно продолжает наша современная молодежь. Очень важно поддерживать эту преемственность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2104548-tokaev-prisvoil-imya-kulyash-bayseitovoy-nacionalnomu-universitetu-iskusstv-v-astane/