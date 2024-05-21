"Поют гимн Казахстана и поднимают наш флаг": Токаев о влиянии Димаша на слушателей из других стран

Президент Касым-Жомарт Токаев, награждая сегодня работников культуры и искусства, упомянул Димаша Кудайбергена, чей талант восхищает слушателей по всему миру, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что сегодня казахстанская молодежь восхищает весь мир своим талантом.

По его словам, граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.

"Искусство – это средство воспитания. На заседании Национального курултая я говорил о пяти социальных пороках, которые угрожают будущему нации. Деятели культуры вносят большой вклад в искоренение этих негативных явлений. Появляются новые произведения, раскрывающие вред лудомании и наркомании. Это очень полезное начинание", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.

Отметим, что сегодня, в День работников культуры и искусства, президент присвоил различные награды некоторым их них.

При этом напомним, на прошлой неделе Димаш Кудайберген поздравил главу государства с днем рождения – 17 мая Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год. Певец также показал своего питомца – тазы, которого в ноябре прошлого года получил в подарок от президента.