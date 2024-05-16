Причину отказа в регистрации двух новых политических партий назвали в Минюсте
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Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената рассказала, какие партии не прошли регистрацию в Казахстане и почему, передает корреспондент NUR.KZ.
Ботагоз Жакселекова напомнила, что в Казахстане на сегодня зарегистрировано семь политических партий.
"По состоянию на сегодняшний день, заявлений от каких-либо политпартий, находящихся на рассмотрении министерства юстиции, нет. Но могу сказать, что с начала текущего года три уведомления о создании политпартии министерства юстиции поступало. Они все были в установлены в порядке рассмотрены. По одному уведомлению было поддержано эта партия Yntymaq, по двум уведомлениям было отказано, поскольку там документы не были в порядке. Отказ по причине - несоответствия списка по партии "Алға Қазақстан" и "Халық дербестігі", - добавила она.
При этом она не смогла прокомментировать вопрос о том, почему сейчас не так активно изъявляют желания различные объединения регистрироваться в качестве партии.
Напомним, что в 2023 году в Казахстане состоялись выборы депутатов мажилиса парламента РК. Казахстанцы выбирали мажилисменов по партийным спискам и по одномандатным округам.
Согласно итогам, в мажилис прошли шесть из семи партий, принявших участие в выборах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2101574-prichinu-otkaza-v-registracii-dvuh-novyh-politicheskih-partiy-nazvali-v-minyuste/