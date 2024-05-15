За бесценок и в нужные руки: депутат о передаче объектов инфраструктуры в "старом" Казахстане

Депутат Никита Шаталов на пленарном заседании раскритиковал практиковавшиеся в "старом" Казахстане методы приватизации, передает корреспондент NUR.KZ.

Никита Шаталов указал важность формирования честных правил в экономике.

"Либерализация не терпит кулуарных ходов. Мы помним, что староказахстанском прошлом под соусом приватизации умудрялись за бесценок и в нужные руки продавать инфраструктуру, объекты здравоохранения и образования, стратегически важные предприятия. Это не должно повториться", - заявил депутат.

Выработка принципов приватизации должна проводиться, по его словам, открыто, с привлечением депутатов мажилиса и экспертного сообщества.

"За счет качественно спланированной приватизации мы сможем уменьшить долю государства в экономике. ОЭСР сейчас его оценивает на уровне 30-40%. Государство не должно конкурировать с бизнесом, ни в закупках, ни на рынке", - указал мажилисмен.

Другая важнейшая цель – защита прав бизнеса.

"До сих пор в 21 веке живут феодальные практики, когда чиновники (лезут – прим. ред.) в работу предприятий и извлекают свою коррупционную ренту. Это касается широкого спектра вопросов – от налогов до предоставления мест для мелких торговцев. Мы должны обеспечить беспрекословную гарантию права собственности и защиту бизнеса от коррупции. Никакой предприниматель не будет стремиться к росту своего бизнеса, если он не будет уверен в будущем", - резюмировал Никита Шаталов.

Напомним, в конце марта этого года в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов.

Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев прокомментировал эту информацию - по его словам, она не соответствует действительности, а переговоров такого рода не проводилось.