Малую авиацию и вертолеты предложил использовать в сфере туризма премьер Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина сегодня рассказал, какие инструменты можно использовать для развития туризма в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, какой вид транспорта можно использовать в сфере туризма.

"Одним из стимулов развития туризма может послужить использование малой гражданской авиации. Малая авиация весьма актуальна в условиях удаленности природных туристических зон нашей страны. Таким небольшим самолетам и вертолетам не нужны бетонные полосы, а только самый упрощенный вариант инфраструктуры. На такой технике быстрее добраться, например, из Усть-Каменогорска в Катон или на Рахмановские ключи. Это позволит нарастить потенциал наших природных и исторических зон, а также сформировать новый пул туров", - считает он.

Он отметил, что Министерству транспорта необходимо пересмотреть инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопасности, а также изучить опыт как наших соседей, так и дальнего зарубежья.

Добавим, что на сегодняшнем заседании министр туризма и спорта заявил о внедрении специальных SOS-кнопок для туристов, которая будет работать в зонах без интернета. Кнопки будут работать по спутниковой связи, ими сможет воспользоваться человек, которому нужна помощь, к примеру, в горах.

Также Маржикпаев высказался об отдыхе в Бурабае - журналисты указали на высокие цены в отелях. Министр ответил, все эти вопросы правительство сейчас решает с акиматом Акмолинской области. Еще Маржикпаев высказался о гостиничном бизнесе своей супруги в курортной зоне.

Кроме того, на заседании кабмина сообщили о новой визе для иностранных граждан.