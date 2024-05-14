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Малую авиацию и вертолеты предложил использовать в сфере туризма премьер Казахстана

Опубликовано:

Вертолет в небе
Вертолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина сегодня рассказал, какие инструменты можно использовать для развития туризма в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, какой вид транспорта можно использовать в сфере туризма.

"Одним из стимулов развития туризма может послужить использование малой гражданской авиации. Малая авиация весьма актуальна в условиях удаленности природных туристических зон нашей страны. Таким небольшим самолетам и вертолетам не нужны бетонные полосы, а только самый упрощенный вариант инфраструктуры. На такой технике быстрее добраться, например, из Усть-Каменогорска в Катон или на Рахмановские ключи. Это позволит нарастить потенциал наших природных и исторических зон, а также сформировать новый пул туров", - считает он.

Он отметил, что Министерству транспорта необходимо пересмотреть инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопасности, а также изучить опыт как наших соседей, так и дальнего зарубежья.

Добавим, что на сегодняшнем заседании министр туризма и спорта заявил о внедрении специальных SOS-кнопок для туристов, которая будет работать в зонах без интернета. Кнопки будут работать по спутниковой связи, ими сможет воспользоваться человек, которому нужна помощь, к примеру, в горах.

Также Маржикпаев высказался об отдыхе в Бурабае - журналисты указали на высокие цены в отелях. Министр ответил, все эти вопросы правительство сейчас решает с акиматом Акмолинской области. Еще Маржикпаев высказался о гостиничном бизнесе своей супруги в курортной зоне.

Кроме того, на заседании кабмина сообщили о новой визе для иностранных граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100353-maluyu-aviaciyu-i-vertolety-predlozhil-ispolzovat-v-sfere-turizma-premer-kazahstana/

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