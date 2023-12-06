Идею запретить телесное наказание детей прокомментировали в Минюсте

Глава Минюста сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение эксперта ООН о запрете телесных наказаний детей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что вчера в сенате руководитель программ по защите детства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане предложила ввести в республике запрет на все виды физического наказания детей. Они поинтересовались, насколько это возможно.

"Вопрос надо изучить, на самом деле такой вопрос мы сейчас не прорабатываем, но изучить можно. Я не могу сказать, надо изучить мировую практику, юридическая наука что по этому накопила, какие есть видения, надо с юристами базу поднять и проработать, а так на ходу я не могу сказать", – ответил Азамат Ескараев.

Вопрос, по его словам, требует всестороннего, глубокого изучения с юридической точки зрения и с точки зрения морали.

"Сейчас у меня готового ответа, готового рецепта на ваш вопрос нет, это требует глубокого и четкого понимания ситуации и выработки консолидированной позиции по этому вопросу. Мы ничего не ждем, мы готовы изучить, мы же не отказываемся. С широкими кругами, научной общественностью и в целом общественностью мы готовы проработать, изучить и соответствующее решение выработать. Инициирование такой нормы не входит в мою компетенцию", – резюмировал Азамат Ескараев.

Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей. Также он указал на важность психического здоровья подрастающего поколения.

А уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева предложила внести в уголовный кодекс статью "Насилие в отношении несовершеннолетнего", охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания.

Также в Казахстане появится единый номер, куда женщины и дети могут обратиться за помощью. Кроме того, стране заявили о создании контакт-центра для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

В конце сентября в мажилисе предложили пожизненно сажать насильников детей.