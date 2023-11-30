На каком этапе сделка ArcelorMittal и правительства Казахстана, раскрыли в Минпроме

Сделка правительства Казахстана со скандальной компанией ArcelorMitall приближается к финальной стадии. Скоро активы компании будут переданы казахстанскому инвестору, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпром.

Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства промышленности и строительства РК, сделка между правительством Республики Казахстан и ArcelorMittal подходит к финальной стадии.

"В свете значимости данного события, мы организуем брифинг сразу после завершения сделки.

На этой встрече мы представим всю необходимую информацию и ответим на все вопросы", — заявили в Минпроме.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Тот, в свою очередь, заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане.

В начале ноября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

10 ноября было объявлено, что ArcelorMittal оценила стоимость активов своей казахстанской "дочки".

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров.

Через некоторое время после возгорания последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".