Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Отбасы банк" готовятся лишить статуса банка

Опубликовано:

Ипотека
Игрушечный дом. Иллюстративное фото: pixabay

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты в первом чтении одобрили проект закона, которым "Отбасы банк" преобразуется в национальный институт развития, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев представил основные новеллы проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики".

"Передача функций - по действующему законодательству местные исполнительные органы осуществляют функции по постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилища. В рамках законопроекта предлагается передать в "Отбасы банк" вышеизложенные функции местных исполнительных органов.

При этом обеспечение жильем очередников путем строительства и приобретения жилья остается в компетенции местных исполнительных органов. В этой связи предусматривается преобразование "Отбасы банка" в национальный институт развития, который будет централизованно осуществлять передаваемые функции", - заявил он.

Предусматривается также выведение "Отбасы банка" из системы банков второго уровня.

"С учетом передачи функций предполагается выведение "Отбасы банка" из системы банков второго уровня, который будет осуществлять банковские и другие операции без лицензии финансового регулятора", - заявил министр.

При этом за Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком сохраняется контрольно-надзорные функции в отношении "Отбасы банка" в части:

  • защиты прав потребителей финансовых услуг;
  • валютного регулирования и контроля, получения финансовой и иной отчетности;
  • противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  • сбора отчетности и административных данных для формирования денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка;
  • принятия нормативных правовых актов по вопросам бухгалтерского учета и так далее.

"Выведение "Отбасы банка" из числа банков второго уровня закономерно влечет его исключение из системы гарантирования депозитов согласно действующему законодательству. В связи с этим сохранность вкладов, размещенных в "Отбасы банке", будет гарантировать государство (в размере и порядке определяемым правительством РК по аналогии с АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (не более 20 млн тенге - по депозитам жилищно-строительных сбережений в национальной валюте - прим. ред.)", - резюмировал Шарлапаев.

Напомним, еще весной вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев в мажилисе представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики". Тогда сообщалось, что документом "Отбасы банк" преобразовывается в национальный институт развития.

Недавно глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова высказалась об открытии в Казахстане новой ипотечной программы "9-20-25" - условия будут известны в 2024 году.

Также она объяснила недавнее изменение условий по оформлению ипотеки после открытия депозита.

По информации на официальном сайте, АО "Отбасы банк" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047005-otbasy-bank-gotovyatsya-lishit-statusa-banka/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.