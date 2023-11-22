"Отбасы банк" готовятся лишить статуса банка

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты в первом чтении одобрили проект закона, которым "Отбасы банк" преобразуется в национальный институт развития, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев представил основные новеллы проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики".

"Передача функций - по действующему законодательству местные исполнительные органы осуществляют функции по постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилища. В рамках законопроекта предлагается передать в "Отбасы банк" вышеизложенные функции местных исполнительных органов.

При этом обеспечение жильем очередников путем строительства и приобретения жилья остается в компетенции местных исполнительных органов. В этой связи предусматривается преобразование "Отбасы банка" в национальный институт развития, который будет централизованно осуществлять передаваемые функции", - заявил он.

Предусматривается также выведение "Отбасы банка" из системы банков второго уровня.

"С учетом передачи функций предполагается выведение "Отбасы банка" из системы банков второго уровня, который будет осуществлять банковские и другие операции без лицензии финансового регулятора", - заявил министр.

При этом за Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком сохраняется контрольно-надзорные функции в отношении "Отбасы банка" в части:

защиты прав потребителей финансовых услуг;

валютного регулирования и контроля, получения финансовой и иной отчетности;

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

сбора отчетности и административных данных для формирования денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка;

принятия нормативных правовых актов по вопросам бухгалтерского учета и так далее.

"Выведение "Отбасы банка" из числа банков второго уровня закономерно влечет его исключение из системы гарантирования депозитов согласно действующему законодательству. В связи с этим сохранность вкладов, размещенных в "Отбасы банке", будет гарантировать государство (в размере и порядке определяемым правительством РК по аналогии с АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (не более 20 млн тенге - по депозитам жилищно-строительных сбережений в национальной валюте - прим. ред.)", - резюмировал Шарлапаев.

Напомним, еще весной вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев в мажилисе представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики". Тогда сообщалось, что документом "Отбасы банк" преобразовывается в национальный институт развития.

Недавно глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова высказалась об открытии в Казахстане новой ипотечной программы "9-20-25" - условия будут известны в 2024 году.

Также она объяснила недавнее изменение условий по оформлению ипотеки после открытия депозита.

По информации на официальном сайте, АО "Отбасы банк" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений.