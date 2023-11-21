Токаев посетит Беларусь и Азербайджан на этой неделе

О планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю рассказали в его пресс-службе - у главы государства запланированы две поездки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды, в четверг, 23 ноября, президент РК примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.

В пятницу, 24 ноября, глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).