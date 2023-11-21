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30 лет независимости Казахстана

Токаев посетит Беларусь и Азербайджан на этой неделе

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

О планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю рассказали в его пресс-службе - у главы государства запланированы две поездки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды, в четверг, 23 ноября, президент РК примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.

В пятницу, 24 ноября, глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046790-tokaev-posetit-belarus-i-azerbaydzhan-na-etoy-nedele/

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