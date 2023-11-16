Азамат Панбаев возглавил комитет в Минпромышленности

Азамат Панбаев возглавил Комитет промышленности в Министерстве промышленности и строительства Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан Панбаев Азамат Серикович назначен председателем Комитета промышленности МПС РК", – говорится в официальном Telegram-канале правительства.

Напомним, что в начале сентября в Казахстане были образованы пять новых министерств.

Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на Минтранспорта и Минпромышленности и строительства.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Азамат Панбаев родился в 1987 году на юге Казахстана.

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, в 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.

С 2008 по 2016 год был экспертом, руководителем управления Комитета индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию.

С 2016 по 2019 год – сотрудник Администрации президента.

С 2019 по 2022 год – директор департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов МФ РК.

С 2022 по 2023 год – зампредседателя Комитета государственных доходов Министерства финансов.

С мая по август 2023 года – председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.