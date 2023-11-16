Азамат Панбаев возглавил комитет в Минпромышленности
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Азамат Панбаев возглавил Комитет промышленности в Министерстве промышленности и строительства Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан Панбаев Азамат Серикович назначен председателем Комитета промышленности МПС РК", – говорится в официальном Telegram-канале правительства.
Напомним, что в начале сентября в Казахстане были образованы пять новых министерств.
Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на Минтранспорта и Минпромышленности и строительства.
По информации на сайте ИПС "Параграф", Азамат Панбаев родился в 1987 году на юге Казахстана.
В 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, в 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
С 2008 по 2016 год был экспертом, руководителем управления Комитета индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию.
С 2016 по 2019 год – сотрудник Администрации президента.
С 2019 по 2022 год – директор департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов МФ РК.
С 2022 по 2023 год – зампредседателя Комитета государственных доходов Министерства финансов.
С мая по август 2023 года – председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046122-azamat-panbaev-vozglavil-komitet-v-minpromyshlennosti/