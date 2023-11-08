Сколько школ в Казахстане подключат к интернету SpaceX

В правительстве обсудили вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как сообщается на официальном сайте правительства РК, на совещании в кабмине глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, что уже сегодня в столице, Алматы, Шымкенте и областных центрах установлено более 800 базовых станций 5G.

"Вместе с тем для ускоренного внедрения технологии требуется устранить ряд регуляторных барьеров, существенно влияющих на сроки запуска станций связи. Это касается упрощения процедур монтажа оборудования, приведения санитарных правил в соответствие с мировыми стандартами, своевременного предоставления земельных участков", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что работы по внедрению сети 5G в стране должны завершиться до конца 2025 года. В этой связи компетентным органам поручено устранить административные барьеры и обеспечить население качественным интернетом.

Отмечается, что в прошлом месяце 10 сельских школ в тестовом режиме уже подключили к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.

"В целом к скоростному интернету планируется подключить 2000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики. В рамках этой работы будут осуществляться доставка и техническое обслуживание соответствующего оборудования", - сообщили в правительстве.

Премьер-министр подчеркнул, что параллельно с внедрением современных сетей связи необходимо уделить внимание развитию учебных программ для сельских школ. В частности, посредством новых цифровых форматов и подходов можно повысить вовлеченность учеников и эффективность образовательного процесса в целом.

Отметим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, SpaceX – американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году Илоном Маском. Это первая частная компания, успешно запустившая и вернувшая космический корабль с околоземной орбиты, а также первая запустившая пилотируемый космический корабль и состыковавшая его с орбитой Земли.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Напомним, еще весной прошлого года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков рассказал, как будут устранять проблемы с доступом к интернету в отдельных регионах Казахстана. Тогда он говорил, что проблему с доступом к интернету планируют решать в том числе с помощью спутников связи.

На республиканском съезде учителей в октябре этого года Токаев заявил о проблеме скоростного интернета в школах, в частности, в сельской местности. Он поручил до 2027 года провести интернет в каждую школу страны. Для решения этого вопроса, как сообщил президент, будет использован нацпроект "Доступный интернет".

В середине октября глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется сельским школам интернет SpaceX - по словам министра, приблизительная сумма варьируется в размере около 200 долларов за точку (93 тыс. тенге). В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь услуга.

"Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в 4 мегабита в секунду, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5-3 млн тенге тратят наши акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет сегодня", – пояснял министр.