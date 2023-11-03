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Въезд казахстанцев в Байконур упростят с 1 декабря

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Байконур
Байконур. Кадр из видео: QYZYLORDA TV / Қызылорда телеарнасы

Специальный представитель президента на комплексе Байконур Кайрат Нуртай сообщил, что с 1 декабря для казахстанцев вступит в силу упрощенный порядок въезда в город, передает телеканал Qyzylordatv.kz.

Как отмечают корреспонденты телеканала, Байконур – режимный объект, по всему периметру он огражден железобетонными плитами, установлены камеры видеонаблюдения. На въезде в город – КПП с вооруженной охраной, на котором тщательно проверяются документы.

Для въезда в Байконур необходимо как минимум за 10 дней подать заявку с обоснованием причины посещения города. Незамедлительно пропуск выдается в исключительных случаях, например, в случае смерти близкого родственника.

Но с 1 декабря для казахстанцев будет упрощен порядок въезда в город, им не надо будет заранее подавать документы на разрешение для въезда в Байконур.

"Про установленному порядку приехавший в гости или делам в Байконур должен подать заявку за 10 дней. В соглашение внесено изменение, а после долгого изучения принято решение – в пилотном режиме с 1 декабря на КПП будут выдавать пропуска гражданам Казахстана", – сказал специальный представитель президента Кайрат Нуртай.

Добавим, по информации на сайте администрации города, Байконур является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды. Это социально-культурный и административный центр комплекса "Байконур", существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Российской Федерацией задач по развитию космической отрасли.

Напомним, еще в августе прошлого года глава Минцифры Багдат Мусин в ходе встречи с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым предложил ввести изменения в процедуру регистрации туристов в Байконуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043883-vezd-kazahstantsev-v-baykonur-uprostyat-s-1-dekabrya/

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