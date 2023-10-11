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"Чувствуем персональную ответственность": Саткалиев о ходе отопительного сезона в Казахстане

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Два человека греют руки у батареи дома
Иллюстративное фото: Evgen_Prozhyrko / Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня в мажилисе рассказал о готовности страны к отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, сегодня озвучены суммы. Порядка 55 млрд тенге выделено из республиканского и местных бюджетов. Из них только на объекты теплоэнергетики – 37,1 млрд тенге.

По Карагандинскому энергоузлу, да, действительно, есть определенные проблемы. В частности, вот по ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау". То есть мы всегда ее относили к проблемным объектам. Уже в работе четыре котла, две турбины. Есть отставание по четвертому котлу. По факту ожидается 30 ноября завершение", – добавил он.

Между тем, по его словам, отопительный сезон по данной ТЭЦ стартовал 30 сентября. На сегодня 80% потребителей уже подключены к теплу.

"Что касается персональной ответственности, да, чувствуем персональную ответственность. Готовы по всем вопросам ответить и перед депутатским корпусом, и перед населением Казахстана", – резюмировал глава Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040506-chuvstvuem-personalnuyu-otvetstvennost-satkaliev-o-hode-otopitelnogo-sezona-v-kazahstane/

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