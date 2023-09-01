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"Процедуры только начинаются": глава Минэнерго о строительстве АЭС

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Атомная электростанция
Атомная электростанция. Иллюстративное фото: John Harper / Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в кулуарах парламента высказался о решении жителей поселка Улкен по строительству АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что видит какую-то искаженную подачу информации, связанную с тем, что решение слушаний, которые прошли в поселке Улкен являются окончательными, и жители поселка приняли решение по строительству атомной станции.

"В очередной раз необходимо дать разъяснение, что жители поселка Улкен, мнение которых мы уважаем, они в той или иной мере представляют мнение граждан Казахстана. Они дали согласие на выбор площадки.

Речь еще не идет о строительстве АЭС, для этого предстоит еще целый комплекс процедур, связанный с международными требованиями, в том числе международного агентства, в том числе с процедурами казахстанского законодательства. Эти процедуры только начинаются", – заявил он.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

А в середине августа Алмасадам Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034830-protsedury-tolko-nachinayutsya-glava-minenergo-o-stroitelstve-aes/

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