Неприятности из-за шурина возникли у акима в Костанайской области

Валерий Кулаков. Фото: gov.kz

В Костанайской области аким села Ырсай Валерий Кулаков устроил брата своей супруги на работу водителем и оказался на заседании Совета по этике, передает "ТоболИнфо".

Как стало известно в ходе заседания, был выявлен факт оказания неправомерного предпочтения при принятии решения акимом села Ырсай Валерием Кулаковым в пользу работника Гупенко. Мужчины находятся между собой в родственных отношениях.

Выяснилось, что чиновник трудоустроил шурина водителем, а тот работал не всегда, но зарплату получал исправно.

"Поймите, у нас машина все время ломается и постоянно нуждается в ремонте, вот и был трудоустроен Гупенко, так как он хорошо в ней разбирается. Его трудоустройство заключалось в техническом уходе за автомобилем и выезде по мере необходимости в Костанай", - пояснил Валерий Кулаков.

Брат его жены начал работать в акимате водителем служебного автомобиля с 20 апреля 2021 года.

"Между тем Гупенко возложенную на него обусловленную трудовую функцию в полной мере не исполнял", - отметил представитель прокуратуры.

Но при этом ему зарплата выплачивалась даже тогда, когда он был госпитализирован в больницу. Всего за период трудоустройства родственнику акима незаконно выплачено 1,7 млн тенге.

"Все эти деньги мы вместе уже возместили", - сообщил Валерий Кулаков.

Большинство членов Совета по этике проголосовало за неполное служебное соответствие, учитывая, что чиновник вину признал и раскаялся.

Как говорится в Законе РК "О государственной службе", дисциплинарными проступками, дискредитирующими государственную службу, признаются использование своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников и свойственников, а также предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной службе.

Напомним, также на Совете по этике в Костанайской области рассмотрели дисциплинарное дело акима Мичуринского сельского округа Балтабека Жумагалиева по предоставлению земельных участков членам одной семьи. В итоге ему тоже рекомендовано вынести предупреждение о неполном служебном соответствии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030319-nepriyatnosti-iz-za-shurina-voznikli-u-akima-v-kostanayskoy-oblasti/