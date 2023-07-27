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Замакима Кызылординской области освобожден от должности спустя 3 месяца после назначения

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Балмейир Сансызбайулы
Балмейир Сансызбайулы. Фото: gov.kz

Назначенного в апреле 2023 года на должность заместителя акима Кызылординской области Балмейира Сансызбайулы с почетом проводили на учебу, передает официальный сайт акимата региона.

На заседании актива глава Кызылординской области Нурлыбек Налибаев сообщил, что Балмейир Сансызбайулы добровольно освобожден от занимаемой должности в связи с поступлением на учебу. Он поблагодарил коллегу за проделанную работу и вклад в реализацию значимых для региона проектов.

"За короткое время Балмейир Сансызбайулы, как заместитель акима области, неустанно трудился в целях развития региона. Он способствовал выделению 36 млрд тенге на улучшение автомобильных дорог областного и районного значения, ведется ремонт улиц и автомобильных дорог протяженностью 570 км.

За счет спонсоров реализованы проекты капитального ремонта 3 мостов, расположенных вдоль автомобильных дорог областного значения, расширения 3 улиц и 2 мостов в Кызылорде общей стоимостью 300 млн тенге, также он участвовал в разработке сметной документации.

Он внес свой вклад в решение вопросов областного центра, необходимых для разработки проекта "Реконструкция улицы Ходжи Ахмеда Яссауи от улицы А. Бокейхана до улицы Айтеке би", через внебюджетные источники (за счет спонсоров). Координируя данную работу, в развитии инфраструктурного потенциала региона есть заслуга Балмейира Сансызбайулы", - отметил аким Кызылординской области.

Нурлыбек Налибаев и Балмейир Сансызбайулы
Нурлыбек Налибаев и Балмейир Сансызбайулы. Фото: gov.kz

За заслуги в развитии региона Балмейиру Сансызбайулы была вручена почетная грамота Кызылординской области.

В свою очередь, бывший заместитель акима поблагодарил главу региона за оказанное доверие.

По информации официального сайта акимата Кызылординской области, Балмейир Сансызбайулы был назначен на должность заместителя главы региона в начале апреля 2023 года.

Он родился в 1993 году в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область). Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. Ауэзова по специальности "юриспруденция" и Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза" по специальности "экономика и бизнес".

Трудовую деятельность начал в 2015 году главным специалистом Сайрамского районного управления Департамента по защите прав потребителей по Южно-Казахстанской области.

Затем занимал различные должности в государственных органах Шымкента. Также был заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК и директором филиала ГК "Правительство для граждан" по Шымкенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030253-zamakima-kyzylordinskoy-oblasti-osvobozhden-ot-dolzhnosti-spustya-3-mesyatsa-posle-naznacheniya/

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