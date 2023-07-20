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30 лет независимости Казахстана

Еще один грандиозный проект Казахстана может превратиться в долгострой

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Мост через Бухтарминское водохранилище
Мост через Бухтарминское водохранилище. Фото: astanatv.kz

Грандиозный проект Казахстана - мост через Бухтарминское водохранилище - рискует стать долгостроем. В компании-подрядчике заявили о нехватке денег на строительство, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, ссылаясь на слова замдиректора мостостроительной фирмы Нигматуллы Абдулхакова, обещанный транш в 20 миллиардов тенге до сих пор не поступил. И компания, поскольку связана договорами, вынуждена была за свои средства закупить за границей особо прочный металл, который у нас не производят.

"Финансирования объекта нет. На сегодняшний день строительство ведется за счет собственных средств. Директор Казанов Джамболат сказал, мол, я этот мост построю, даже если придется последние штаны продать. Он его теперь из последних сил тянет.

Материалы приходят - трубы, - вот баржи пришли с арматурой… то есть строительство не останавливается. Но факт остается фактом: финансирования не хватает", - рассказал замдиректора по строительству моста ТОО "ОблШығысЖол" Нигматулла Абдулхаков.

Общая стоимость моста, по данным телеканала, составляет более 60 миллиардов тенге. Треть из них освоили: построили дорогу и технический мост, чтобы вести строительство даже зимой. Забили глубинные 40-метровые сваи и уже начали возводить пролеты.

Заказчиком выступает областное управление строительства. В ведомстве пояснили: переправу начали строить по прямому поручению президента, и финансирование должно идти из республиканского бюджета - для этого мост и включили в пять стратегических объектов страны. Но документы об этом застряли где-то в Миннацэкономики.

Строители говорят, что им уже задерживают заработную плату. К слову, работают тут 300 человек, в основном местные жители.

"Этот мост, который нужен, который соединяет регионы, районы, который жизненно важен и необходим, теперь его взять и "зарезать" этот проект, потому что "нет финансирования"… просто если так продлится месяц-второй - все: этот мост уйдет в долгострой", - считает Абдулхаков.

Местные депутаты также обратились к правительству с требованием сдержать обещания и выделить деньги на жизненно важный объект, поскольку от переправы зависят 30 тысяч человек.

"Мы в очередной раз обратились в правительство. Для жителей теперь уже пяти районов - это экономическое развитие и все вопросы, связанные с повседневной жизнью. В феврале 2025 года мост должны открыть. Любое затягивание - это срыв графика. Для нас это не просто мост, это дорога жизни", - рассказал депутат маслихата ВКО Гани Чаймарданов.

Как отмечают журналисты, местные жители ждали мост более 50 лет и сейчас с ужасом ждут, что стройка века остановится. Они боятся, что старенькие паромы, которые сейчас перевозят людей и машины через Бухтарму, вряд ли выдержат еще несколько лет эксплуатации.

Согласно информации на официальном сайте акимата ВКО, строительство моста через Бухтарминское водохранилище началось еще в июне 2021 года. В церемонии закладки капсулы на месте моста принял участие тогда еще аким ВКО Даниал Ахметов.

Отмечалось, что двухполосный автомобильный мост возводится на участке минимальной ширины искусственного водоема, у села Куйган. Протяженность сооружения превысит 1,3 км.

Проект предполагает прокладку подходов со стороны Курчумского и Кокпектинского районов. Подрядчик строительства ТОО "ОблШығысЖол" должен завершить работы до 2024 года, говорится на сайте акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029345-esche-odin-grandioznyy-proekt-kazahstana-mozhet-prevratitsya-v-dolgostroy/

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