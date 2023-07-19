Прокурора Улытауской области освободили от должности

Жаркынбек Бакашбаев. Фото: instagram.com/prokuratura_obl__ulytau

Прокурор Улытауской области Жаркынбек Бакашбаев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры региона в Instagram.

"Приказом генерального прокурора прокурор Улытауской области Бакашбаев Жаркынбек Кендирбекович освобожден от должности в связи с переходом на другую должность в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Напомним, Жаркынбек Бакашбаев был назначен прокурором Улытауской области в июле 2022 года.

Он начал трудовую деятельность в 1985 году с должности стажера прокуратуры Ленинского района Целинограда. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Был межрайонным прокурором города Арыси, прокурором городов Шымкента и Туркестана, заместителем прокурора Кызылординской, Акмолинской областей, Алматы, заместителем начальника Департамента специальных прокуроров и Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК.

С 2019 года занимал должность начальника 2-й Службы Генпрокуратуры РК, а затем возглавил прокуратуру Улытауской области. Стаж в органах прокуратуры - более 35 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029217-prokurora-ulytauskoy-oblasti-osvobodili-ot-dolzhnosti/