Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почти 5 млрд тенге выделило правительство на ремонт МАЭК после аварий

Опубликовано:

Рабочие на МАЭК
МАЭК. Иллюстративное фото: maek.kz

4,9 млрд тенге было выделено для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК).

Средства в сумме порядка 4,9 млрд тенге выделены из резерва правительства для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области", – говорится в публикации.

Соответствующее постановление было принято правительством.

️Отмечается, что финансирование выделили на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО "МАЭК".

️Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать их надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей.

Напомним, по итогам работы госкомиссией по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и АНПЗ, выявлены системные недостатки в работе энергопредприятий.

️Для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство примет ряд неотложных и системных мер.

В их числе:

  • модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК";
  • усиление западной энергетической зоны;
  • обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника;
  • соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.

Напомним, 3 июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подача электричества в Атырау возобновилась вечером этого же дня, электроэнергию восстановили и на Атырауском НПЗ.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

Вскоре премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру, а также посетил Актау с рабочей поездкой. Тогда же он сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

6 июля стало известно, что ремонт энергоблока на Мангистауском АЭК завершен. Однако на следующий день он вновь вышел из строя.

Недавно глава правительства встретился с президентом и доложил о ходе расследования аварий на МАЭК и АНПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029194-pochti-5-mlrd-tenge-vydelilo-pravitelstvo-na-remont-maek-posle-avarii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.