Дорогое удовольствие: глава "Самрук-Казына" о строительстве АЭС в Казахстане

Атомная электростанция. Иллюстративное фото: John Harper / Getty Images

Глава "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов на пресс-брифинге в Астане заявил, что принимая решение по строительству АЭС в Казахстане надо учитывать ее стоимость и окупаемость, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Жакупов заявил, что для принятия решения о том, будет АЭС в Казахстане или нет, нужно учитывать очень много факторов.

"На сегодняшний день мы видим, что есть вопросы, связанные с местом расположения АЭС. Нам необходимо понять и определиться по месту, так как есть ряд требований, в том числе по воде, экологии.

Есть большой вопрос в Казахстане по воде: трансграничные реки, водоемы, с Балхашом вопросы, Каспий мелеет. Сейчас мы смотрим одно из требований при строительстве АЭС – это наличие хорошего большого водоема. Но Каспий уже отходит, Балхаш тоже мелеет, если сейчас мы выберем одно, поставим АЭС, а через 10 лет вода еще на 10 метров отойдет, то что будет?

Мы же работаем в той реальности, которая меняется. Мы не можем принять решение: "А давайте поставим". А после, через 10 лет, когда ее построят, вдруг воды не будет?" – задался он вопросами.

Учитывать в этом вопросе, по его словам, нужно и мнение местного населения.

"Не все готовы, чтобы у них под боком стояла АЭС, то есть ряд больших вопросов, на которые нам нужно взвешенно ответить для самих себя и потом принять решение", – пояснил глава фонда.

Еще один фактор – это стоимость строительства и дальнейшей эксплуатации станции.

"Атомная электростанция – это очень недешевое удовольствие. Стоимость станции исчисляется миллиардами долларов, возможно, десятками. Чтобы эта АЭС окупилась (...), какой должен быть тариф? Потянем ли мы, как государство, такой тариф? Опять же мы все с вами пользуемся светом, заряжаем свои сотовые телефоны, выходим в интернет, смотрим телевизор. И если завтра мы, допустим, сделаем АЭС, то какая будет стоимость электроэнергии?" – ответил вопросом на вопрос Нурлан Жакупов.

И только после того, как будут найдены ответы на эти вопросы, по его словам, можно будет принимать решения по технологиям.

"После того, как мы примем это решение, мы можем говорить о том, с каким производителем или вендором мы будем строить: будь это "Росатом" или какая-то другая компания. Здесь нужно все факторы брать в расчет. Здесь нам необходимо для себя понять: готовы ли мы позволить себе это недешевое удовольствие...

Вопрос: долго говорили что нужно, теперь авось и не будет? Ответ: здесь мы должны принять взвешенное решение. У нас есть дефицит, да. АЭС, если мы ее построим гипотетически, она покроет этот дефицит, но строительство займет порядка 10 лет. Это огромные деньги, кто за эту электроэнергию будет платить? Мы с вами, наши дети. Что мы им оставим? Это (должно быть – прим. ред.) взвешенное решение, здесь необходимо провести правильный анализ со всех точек зрения", – подчеркнул глава "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028506-dorogoe-udovolstvie-glava-samruk-kazyna-o-stroitelstve-aes-v-kazahstane/