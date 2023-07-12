"Отношения к этому не имею": Куантыров о назначении брата директором в "Казатомпром"

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Главу Министерства нацэкономики Алибека Куантырова в кулуарах правительства спросили о назначении его родного брата на должность директора в "Казатомпром", передает корреспондент NUR.KZ.

"Действительно, это мой родной брат. Непотизма (привилегия для родственников или друзей – прим. ред.) здесь никакого нет. Я никакого отношения к этому не имею. Сами понимаете – человек прошел законные процедуры назначения.

Он окончил университет Лиги плюща, одну из топовых школ права Колумбийского университета. Он является членом Президентского кадрового резерва, куда непросто пройти, там сложный отбор. Просто я сам участвовал, я знаю, что это такое. И участники резерва знают, как непросто было пройти.

Он имеет опыт в сфере международного права, в органах юстиции, проработал 13 лет в этой сфере. Ну и отвечать за правовые вопросы – подходит по критериям, на законных основаниях прошел", – заявил Куантыров.

Министра спросили, советовал ли он своему брату, как пройти собеседования или с какими людьми нужно поговорить для назначения.

"Очень интересный вопрос. Знаете, он мой родной брат, и я с детства даю какие-то советы, которые касаются правильного воспитания, поведения и так далее", – ответил он.

Отметим, что брат министра Алибека Куанытрова Ермек Куантыров на днях получил должность главного директора по правовому сопровождению и закупкам в "Казатомпром".

В его обязанности будет входить:

руководство процессом правового обеспечения;

курирование вопросов международно-правового сотрудничества;

организация деятельности по управлению рисками и внутреннему контролю;

осуществление комплексного управления и руководство процессами закупок и корпоративным управлением компании.

До этой должности он был директором департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК, а еще раньше занимал должности руководителя в департаментах и предприятиях Минюста.

По данным с официального сайта компании, АО "НАК "Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз. Имеет статус национального оператора Казахстана по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028357-otnosheniya-k-etomu-ne-imeyu-kuantyrov-o-naznachenii-brata-direktorom-v-kazatomprom/