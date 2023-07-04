Какие ограничения по подаче электричества сохраняются в Атырау и Мангистауской области

Гаснущая лампочка на стене. Иллюстративное фото: Pexels

Заседание кабмина началось сегодня с чрезвычайной ситуации на западе Казахстана. Вчера вечером на Мангистауском АЭК произошла остановка энергоблока №1, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина Алихан Смаилов попросил председателя правления компании KEGOC Каныша Молдабаева доложить о ситуации на сегодня.

"На 09:00 по Атыраускому энергоузлу ограничений нет. По Мангистаускому энергоузлу на ограничениях остаются промышленные потребители в объеме 65 мегаваттов. Эти ограничения связаны с дефицитом электроэнергии, так как на ТЭС МАЭК остается отключенным блок №1 мощностью 140 мегаваттов, заявка до пятницы до часу.

И полная потеря генерации на ГТС "Кус", мощностью 220 мегаваттов вследствие включения санкционной блокировки на 40 часов. Заявка до 12:00 завтрашнего дня.

Сегодня в течение дня при росте электропотребления возможен ввод дополнительных ограничений для недопущения перегруза транзита Уральск – Атырау – Мангистау", – отметил он.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил, что на станции МАЭК действуют три станции по производству электроэнергии.

"Энергоблок №1 остановил свою работу из-за аварии, снижена генерация. Для потребителей и промышленности установлено ограничение. В результате своевременно принятых мер ограничение для потребителей сняли. На данный момент его нет.

Но для производства установлено ограничение до 90 мегаваттов. На сегодня создана комиссия для установления причины аварии. Сегодня думаем до 12:00 провести работу. Планируем ремонтные работы. С 6 июля планируем запустить систему", – заявил он.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов в свою очередь сообщил, что вчера в 14:24 остановилась работа энергоблока.

"Из-за этого на левом берегу Атырау остались без света микрорайоны. Здесь и ТЭЦ, и генерация должны были работать на 160 (мегаваттов – прим. ред.). Мы приняли меры, мощность ТЭЦ была увеличена до 135 мегаваттов.

В 21:00 мы путем синхронизации с Российской Федерацией по области полностью подключили к источнику энергии. ТОО "Туз" будет подключено завтра. Были проведены ремонтные работы. В целом, ситуация находится на контроле. Все оборудование подключается постепенно. А завтра переходим в штатный режим", – заверил глава региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027461-kakie-ogranicheniya-po-podache-elektrichestva-sohranyayutsya-v-atyrau-i-mangistauskoy-oblasti/