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Токаев дал ряд поручений главе "Самрук-Қазына"

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Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Жакупов
Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Жакупов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства провел встречу с председателем правления АО "Самрук-Қазына" Нурланом Жакуповым, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития АО "Самрук-Қазына".

Глава государства был проинформирован о подходах к увеличению стоимости активов группы фонда, которые включают в себя повышение эффективности портфельных компаний за счет корпоративного управления, реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции", поддержку МСБ и импортозамещение за счет прозрачности закупок, а также инвестирование совместно с иностранными партнерами.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об ожидаемых результатах деятельности фонда, ходе реализации приоритетных проектов и программы приватизации.

️В завершение президент дал ряд конкретных поручений, в том числе по своевременной реализации инвестиционных проектов, а также по совершенствованию эффективности деятельности группы компаний фонда.

Напомним, что Нурлан Жакупов занимает пост председателя правления АО "Самрук-Қазына" с 3 апреля этого года. Его предшественником на данной должности был нынешний глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев.

На официальном сайте фонда говорится, что АО "Самрук-Қазына" было основано в 2008 году. Единственным акционером фонда является правительство Казахстана.

Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния РК и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027373-tokaev-vstretilsya-s-predsedatelem-pravleniya-samruk-qazyna/

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