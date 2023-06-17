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Токаев предложил прекратить присваивать объектам имена некоторых советских деятелей

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Токаев предложил прекратить присваивать объектам имена некоторых советских деятелей Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил, что в Казахстане нужно навести порядок в ономастике – к примеру, перестать давать объектам имена советских с мифами в биографии, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они станут одним из ключевых «маркеров» нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом.

Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям", - заявил Токаев.

Он добавил, что "наводить порядок" в ономастике нужно комплексно и последовательно.

"Ономастика – это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов", - добавил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025178-tokaev-predlozhil-prekratit-prisvaivat-obektam-imena-nekotoryh-sovetskih-deyateley/

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