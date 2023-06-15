Кошанов созвал совместное заседание палат парламента

Ерлан Кошанов. Фото: facebook.com/amanat.partiasy

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, сообщается на официальном интернет-ресурсе мажилиса.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 21 июня 2023 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

В последний раз совместное заседание палат парламента прошло 13 января этого года.

Тогда на повестке заседания был на тот момент проект Конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Согласно Конституции, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, двухпалатный парламент РК является высшим представительным органом страны, осуществляющим законодательную власть, говорится на официальном сайте органа.

Парламент состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.

Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Казахстана.

10 депутатов сената назначаются президентом, 5 из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

Мажилис состоит из 98 депутатов, 69 депутатов избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024942-koshanov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta/