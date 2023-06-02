"Дочь не даст соврать": аким Карагандинской области рассказал о семье и родной школе

Ермаганбет Булекпаев. Фото: NUR.KZ

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сегодня во время встречи с одаренными школьниками региона рассказал об отношениях в семье, родной школе и учителях, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в формате открытого диалога, дети смогли задать интересующие их вопросы.

"Если скажу, что я уделяю много времени своей семье и детям, это будет неправда. Дочь сильно удивится, если услышит такое от меня. Она в этом году тоже оканчивает Назарбаев интеллектуальную школу. Мы надеемся, что она получит аттестат с отличием.

В выходные, конечно, я старюсь уделять время. Но, сказать честно, времени не хватает. Работы много. Поэтому не могу слукавить и сказать, что времени для семьи хватает", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Также аким отметил, что до сих пор общается с учителями родной школы и одноклассниками.

"Я родился и вырос в селе Успенка Шетского района. Сначала учился в одноэтажной школе, которая была построена из камня. В 1986 году уже построили новую школу. Я помню, что тогда жители нашего села помогали строить эту школу. Все понимали, что селу нужна новая школа.

У нас есть хорошая традиция. Выпускники, окончившие ее 20 лет назад, собираются и помогают школе. Делают ремонт, технику дарят или проводят там какие-то соревнования, чествуют учителей. Мы не нарушали эту традицию. Я считаю, что это дань уважения. Где бы ты ни был, кем бы ни стал - нужно всегда помнить и уважать педагогов. У меня были замечательные учителя. Я очень уважаю их. К тому же моя мама тоже педагог", - добавил Булекпаев.

Вспомнил глава шахтерского региона и о своем классном руководителе. Ермаганбет Булекпаев признался, что многие его сверстники по сей день "боятся" его.

"Нашим классным был учитель физкультуры. Сейчас он уже на заслуженном отдыхе. Мы вместе с другими учениками помогли провести его юбилей, когда ему исполнилось 70 лет. Все его очень уважают. Простой пример: даже сейчас его ученики, у которых уже семьи, дети, внуки не курят при нем. Увидев его, они выкидывают сигареты. Так уважают. Я, конечно, не был отличником в школе. Но учился на четверки",- сказал аким.

Булекпаев признался, что любит читать и хотел бы выучить иностранные языки.

"Последняя прочитанная мною книга - "Вторая мировая война" Уинстона Черчиля. Там описана трагическая история, которая коснулась наших предков. Я люблю читать, но не всегда есть время. Также хотел бы изучить иностранные языки. Они очень помогают в работе.

В школе, к сожалению, мы не изучали иностранные языки. У нас не было учителя, поэтому сейчас молодежи не на что жаловаться. У вас есть все условия, чтобы получить хорошее образование в школе. Также есть масса возможностей изучать языки или другие направления через интернет. Цените это", - подытожил аким.

Напомним, Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области в декабре 2022 года.

Он родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского района.

В 1996 году окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета им. Букетова.

Трудовой путь начал в 1996 году экономистом темиртауского филиала ОАО "Казкоммерцбанк". В разные годы работал в Министерстве индустрии, энергетики и торговли, аппарате акима Павлодарской области, Агентстве РК по делам госслужбы.

С 2013 по 2018 год был акимом районов Сарыарка, Алматы и Есиль в Астане.

В 2018 году назначен государственным инспектором Администрации президента РК.

С 2018 по 2020 год занимал пост заместителя акима Карагандинской области. С сентября 2020 года до назначения был акимом Караганды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023203-doch-ne-dast-sovrat-akim-karagandinskoy-oblasti-rasskazal-o-seme-i-rodnoy-shkole/