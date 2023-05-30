Токаев принял Ерлана Кошанова в Акорде

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент был проинформирован о деятельности нижней палаты парламента VIII cозыва.

В частности, с начала сессии в работе у мажилисменов находилось 75 законопроектов, из которых 14 принято и направлено в сенат. В настоящее время депутаты рассматривают законопроекты об онлайн-платформах, возврате незаконно приобретенных активов, реализации инициативы "Национальный фонд – детям", общественном контроле, совершенствовании жилищных отношений.

Ерлан Кошанов рассказал об усилении работы с избирателями: регулярно проводятся приемы граждан, тематические и выездные заседания комитетов, острые проблемы населения активнее стали подниматься в депутатских запросах.

Президенту было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета правительства и Высшей Аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Председатель мажилиса также проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии.

Кроме того, палата готовится к проведению в июне этого года в рамках казахстанского председательства первого заседания Диалога женщин стран Центральной Азии, организованного при поддержке ООН.

Напомним, что 19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

29 марта в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва, в которой принял участие и президент страны. На мероприятие были приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

На первом заседании мажилиса нового созыва состоялась и процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь был избран Ерлан Кошанов.

Отметим, что этот пост он занимал с февраля 2022 года, сменив на этой должности Нурлана Нигматулина.

Отметим, что мажилис, согласно Конституции РК, является нижней палатой казахстанского парламента – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.

Избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022642-tokaev-prinyal-erlana-koshanova/