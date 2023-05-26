"Нечего бояться": аким ЗКО высказался о владельцах аэропорта Уральска

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге СЦК сообщил, что все стратегические объекты аэропорта Уральска принадлежат государству, передает корреспондент NUR.KZ.

Нариман Турегалиев признал, что история с аэропортом Уральска уже давно у всех на слуху. Но оснований для беспокойства, по его словам, у казахстанцев нет.

"На сегодня доля российской компании в этом аэропорту составляет 49%. Еще 49% принадлежит нашему гражданину Казахстана – Даулетхану Кылыбаеву, еще 2% принадлежат гражданину Казахстана (кому именно, говорить не стал – прим. ред.). То есть у нас 51%", – отметил он.

Аким региона также отметил, что взлетно-посадочная полоса аэропорта, терминал – все принадлежит государству. Тогда как управляющей компании "Ретранс" принадлежит только небольшой участок земли и перрон в точке разворота самолета.

"Вот и все! Все остальные стратегические объекты принадлежат государству", – заверил Нариман Турегалиев.

Он рассказал, что когда рассматривалось предложение о передаче 49-процентной доли аэропорта, Комитетом гражданской авиации МИИР были проведены соответствующие проверки.

"Этот комитет является ответственным за это. Когда отчуждали доли данного аэропорта, Комитет гражданской авиации при МИИР РК тщательно все эти детали проверил: что кому принадлежит или кто в какое АО входит и так далее.

Кроме КГА все другие госорганы, которые (присутствовали – прим. ред.) при отчуждении доли данной компании, они все согласованно провели ревизию. Я считаю, что только после этого вышло постановление правительства в прошлом году, в ноябре-месяце. Все проверено было в рамках закона. Нечего бояться", – подчеркнул глава ЗКО.

В завершение аким добавил, что, согласно законам Казахстана, в случае угрозы национальной безопасности временное управление переходит сразу государству.

"То есть государство берет на себя временное управление. То есть сразу отстраняет все вот эти компании. Данная статья (ст. 73 "Временное управление аэропортом" закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" – прим. ред.) закона на ваш вопрос, я думаю, достойно ответит", – отметил Нариман Турегалиев.

Ранее в ТОО "Международный аэропорт "Орал" сообщили, что контроль над аэропортом Уральска остался за казахстанскими инвесторами.

В статье 73 закона "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" говорится следующее:

В случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан, выражающейся в использовании аэропорта, являющегося стратегическим объектом, вопреки интересам страны, жизни и здоровью людей, уполномоченный орган в сфере гражданской авиации по согласованию с правительством вводит временное управление в отношении эксплуатанта аэропорта, допущенного к обслуживанию международных полетов.

Временное управление эксплуатантом аэропорта, допущенного к обслуживанию международных полетов, осуществляется временной администрацией.

При этом временное управление эксплуатантом аэропорта, допущенного к обслуживанию международных полетов, осуществляется за счет эксплуатанта аэропорта.

Тем временем, в мае из аэропорта Уральска увеличили количество рейсов по 4 направлениям. Тогда как всего из города в этот период были запланированы регулярные и чартерные пассажирские рейсы по 8 направлениям. Полеты по ним выполняются 5 авиакомпаниями, говорится на официальном сайте аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022225-nechego-boyatsya-akim-zko-vyskazalsya-o-vladeltsah-aeroporta-uralska/