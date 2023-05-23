Главу МИД Казахстана рекомендовали на новую должность
Опубликовано:
Министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу официально рекомендовали на новую должность. Об этом говорится в новом постановлении правительства, опубликованном в ИПС "Адилет".
Правительство Республики Казахстан постановляет:
- Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 146 "О некоторых вопросах состава совета директоров компании "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd." следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Рекомендовать Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить избрание в состав совета директоров компании "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.":
- премьер-министра Республики Казахстан, председателем совета директоров;
- первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан, членом совета директоров;
- заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан, членом совета директоров;
- заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан, членом совета директоров".
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2019 года № 776 "О некоторых вопросах состава совета директоров компании "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.".
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
По информации на официальном сайте KIDF, председателем совета директоров значится премьер-министр Алихан Смаилов. Трое его заместителей – среди членов совета.
Так, свои позиции в фонде сохранили первый зампремьер-министра Роман Скляр, министр финансов Ерулан Жамаубаев, также кресло члена совета директоров KIDF занял назначенный в этом году на пост главы МИД Мурат Нуртлеу.
Основная цель Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) – содействие прямым инвестициям в развитие экономики страны. KIDF помогает иностранным предприятиям в расширении их деятельности в Казахстане.
По информации, приведенной на сайте, KIDF получает информацию о проектах в основном через Kazakh Invest (государственное агентство по привлечению инвестиций).
Kazakh Invest ищет по всему миру предпринимателей и предприятия с узнаваемым брендом продукта/услуги, способностью к росту в регионе и др.
Когда потенциальный инвестор проявляет интерес к расширению своего бизнеса в Казахстане, госорганы и учреждения прорабатывают вопрос о целесообразности перспективного развития и, при необходимости, о мерах господдержки, необходимых для улучшения экономических показателей инвестора.
KIDF принимает участие в инициативах иностранного инвестора в Казахстане в случае, если инвестор видит выгоду в разделении риска акционерного капитала с государством.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021654-smailova-i-treh-ego-zamestiteley-rekomendovali-na-novye-dolzhnosti/