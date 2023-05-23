Главу МИД Казахстана рекомендовали на новую должность

Мурат Нуртлеу. Фото: akorda.kz

Министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу официально рекомендовали на новую должность. Об этом говорится в новом постановлении правительства, опубликованном в ИПС "Адилет".

Правительство Республики Казахстан постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 146 "О некоторых вопросах состава совета директоров компании "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd." следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить избрание в состав совета директоров компании "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.":

премьер-министра Республики Казахстан, председателем совета директоров;

первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан, членом совета директоров;

заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан, членом совета директоров;

заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан, членом совета директоров".

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2019 года № 776 "О некоторых вопросах состава совета директоров компании "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.".

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

По информации на официальном сайте KIDF, председателем совета директоров значится премьер-министр Алихан Смаилов. Трое его заместителей – среди членов совета.

Так, свои позиции в фонде сохранили первый зампремьер-министра Роман Скляр, министр финансов Ерулан Жамаубаев, также кресло члена совета директоров KIDF занял назначенный в этом году на пост главы МИД Мурат Нуртлеу.

Основная цель Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) – содействие прямым инвестициям в развитие экономики страны. KIDF помогает иностранным предприятиям в расширении их деятельности в Казахстане.

По информации, приведенной на сайте, KIDF получает информацию о проектах в основном через Kazakh Invest (государственное агентство по привлечению инвестиций).

Kazakh Invest ищет по всему миру предпринимателей и предприятия с узнаваемым брендом продукта/услуги, способностью к росту в регионе и др.

Когда потенциальный инвестор проявляет интерес к расширению своего бизнеса в Казахстане, госорганы и учреждения прорабатывают вопрос о целесообразности перспективного развития и, при необходимости, о мерах господдержки, необходимых для улучшения экономических показателей инвестора.

KIDF принимает участие в инициативах иностранного инвестора в Казахстане в случае, если инвестор видит выгоду в разделении риска акционерного капитала с государством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021654-smailova-i-treh-ego-zamestiteley-rekomendovali-na-novye-dolzhnosti/