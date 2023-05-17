"Решить в одночасье невозможно": Аймагамбетов о проблемах в казахстанской системе образования

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-глава Минпросвещения, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах палаты высказался о проблемах в системе образования Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили представители СМИ, глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек в своем докладе на правчасе в мажилисе заявил, что за 30 лет в науке страны накопилось очень много проблем.

В связи с этим журналисты поинтересовались, не воспринимает ли экс-министр образования эти слова как критику в свой адрес.

Асхат Аймагамбетов в ответ заявил, что когда речь идет об образовании и науке, нельзя говорить о быстрых победах.

"Те решения, которые мы принимали с 2019 года, они позволили увеличить в два раза зарплату ученых. Когда мы сейчас говорим об увеличении зарплаты, нужно понимать, что это было сделано несколько лет назад. В науке и образовании результаты появляются через время", – подчеркнул он.

Между тем, по оценке депутата, проблемы в этой сфере все еще есть, и о них нужно говорить открыто.

"Решить их в одночасье невозможно. В этом важна политическая воля, и сейчас есть постоянная поддержка президента вопросов развития науки и ее финансирования. Министерству намного легче, когда есть поддержка президента", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021010-reshit-v-odnochase-nevozmozhno-aymagambetov-o-problemah-v-kazahstanskoy-sisteme-obrazovaniya/