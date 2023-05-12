Замечания по ненадлежащему использованию госсимволов сделали ряду регионов Казахстана

Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

На заседании под председательством Ерлана Карина ряду регионов высказали замечания по фактам ненадлежащего использования государственных символов, сообщается на официальном сайте Акорды.

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.

Как известно, глава государства на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана поставил вопрос о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. В свете этого члены комиссии обсудили подходы по организации такой работы.

Заседание под председательством Карина. Фото: akorda.kz

Кроме того, заслушаны отчеты акиматов Атырауской и Западно-Казахстанской областей по пропаганде, применению и использованию государственных символов.

Также в ходе заседания высказаны замечания отдельным регионам, в которых имели место факты ненадлежащего использования государственных символов.

Наряду с этим уполномоченному органу рекомендовано проведение соответствующей работы с организациями, занимающимися изготовлением государственных символов, с целью соблюдения ими утвержденных стандартов.

В завершение совещания Ерлан Карин дал ряд поручений госорганам по усилению контроля за работой в области пропаганды и применения государственных символов.

Напомним, в конце апреля активистка из Талдыкоргана засняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания Жетысуского областного суда. Видеоматериал изучили стражи порядка, виновных наказали.

Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с ним ежегодно 4 июня празднуется как день государственных символов Казахстана, говорится на официальном сайте сената РК. К госсимволам относятся флаг, герб и гимн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020331-zamechaniya-po-nenadlezhaschemu-ispolzovaniyu-gossimvolov-sdelali-ryadu-regionov-kazahstana/