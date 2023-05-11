"Нет неприкасаемых": глава сената об ответственности коррупционеров в Казахстане

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Спикер сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался по поводу коррупционных скандалов в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что антикоррупционные органы активизировали свою работу.

"Эта работа приобрела системный характер, нет неприкасаемых. Если совершено коррупционное преступление, независимо от должности, положения в обществе, какие-то связи, такие граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом и по решению суда", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020086-net-neprikasaemyh-glava-senata-ob-otvetstvennosti-korruptsionerov/