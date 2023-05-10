"Максимальная дебюрократизация деятельности": о трансформации системы сообщили в УПД

Акорда. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

С января в Управлении делами президента реализуется проект по цифровой трансформации, об этом рассказал управляющий делами президента Айбек Дадебаев в своем официальном Telegram-канале.

Управляющий делами президента сообщил, что пересмотр и оптимизация внутренних бизнес-процессов проводятся согласно поручению главы государства по развитию госсектора за счет цифровых инструментов.

"Нам всем надо понимать, что современные цифровые технологии помогут максимально оптимизировать управленческие процессы, усилить исполнительскую дисциплину и, соответственно, повысить эффективность работы наших предприятий. Улучшение коммуникаций между сотрудниками также положительно скажется на результатах работы", – говорится в сообщении.

Айбек Дадебаев добавил, что с начала года была проведена вся необходимая подготовительная работа – анализ процессов, опрос 500 ключевых специалистов, определены области для улучшения, задан вектор изменений.

Кроме того, по его словам, цифровая трансформация УДП охватывает следующие направления деятельности: медицинские услуги, строительство, транспортное обеспечение, организационное обеспечение и материально-техническое обслуживание. Также планируется "подтянуть" и улучшить сквозные управленческие процессы – ИТ, документооборот, HR-процессы, бюджетирование, юридическое сопровождение, закупки, стратегическое планирование.

"По результатам проводимой трансформации мы намерены получить существенную оптимизацию производственных процессов, строгое соблюдение сроков оказания услуг с учетом требуемого качества, максимальную дебюрократизацию деятельности", – сообщил он.

Отмечается, что срок завершения проекта – ноябрь 2025 года.

"Однако значительную часть положительных изменений мы намерены увидеть уже до конца текущего года. И о них я обязательно дополнительно проинформирую", – заключил Айбек Дадебаев.

Напомним, Айбек Дадебаев был назначен управляющим делами президента Казахстана в ноябре прошлого года. Ранее он занимал должность заместителя управляющего делами главы государства.

Добавим, что Управление делами президента РК, согласно информации на сайте ведомства, – это государственный орган, подчиненный главе государства и ответственный за обеспечение деятельности президента, депутатов и работников палат парламента, работников правительства, служащих других государственных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020015-maksimalnaya-debyurokratizatsiya-deyatelnosti-o-transformatsii-sistemy-soobschili-v-upd/