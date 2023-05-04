Когда конфискованное у коррупционеров имущество начнут тратить на нужды казахстанцев

Блокнот с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената высказался о сроках внесения изменений в правила реализации изъятого у коррупционеров имущества, передает корреспондент NUR.KZ.

Еще в начале марта министр финансов Ерулан Жамаубаев говорил о планах внести изменения в правила реализации изъятого у коррупционеров имущества не только на нужны госорганов, но и казахстанцев.

И вот сегодня журналисты поинтересовались у вице-министра финансов, продвигается ли работа в этом направлении.

"Да, эту инициативу поднимали. В СМИ этот вопрос часто поднимали. По внесению в данный приказ изменений работа ведется. Окончательное внесение зависит от согласования сторон, потому что есть сроки, регламенты принятия данного документа. Это общественные слушания, согласования, антикоррупционная экспертиза. Эти процедуры должны быть соблюдены. Думаю, в ближайшее время документ будет принят", - заявил в ответ Ержан Биржанов.

Точные сроки он назвать затруднился.

"Сейчас точный срок не могу сказать, потому что если поступит замечание, оно потом на второе рассмотрение может уйти", - заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, могут ли до конца года принять, он коротко ответил: "Скорее всего, да, конечно. Может, и раньше".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019362-kogda-otnyatoe-imuschestvo-korruptsionerov-nachnut-tratit-na-nuzhdy-kazahstantsev/