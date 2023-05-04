"Если мы подписали, это не значит, что мы не должны менять": Ашимбаев о соглашениях ЕАЭС

ЕАЭС. Иллюстративное фото: eurasiancommission.org

Маулен Ашимбаев на заседании сената заявил, что подписанные ранее Казахстаном договоры в ЕАЭС нужно пересматривать, если интересы страны в них реализуются недостаточно, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев коснулся темы ранее подписанных в рамках ЕАЭС договоров во время обсуждения ратификации соглашения об уплате таможенных пошлин.

"Все договоры, которые подписываются Казахстаном, в частности Евразийский экономический союз мы обсуждаем, если эти договоры подписаны когда-то, это не значит, что мы не должны в процессе, в правоприменении, смотреть, анализировать выгоды этих договоров для Казахстана. Если есть в дальнейшем какие-то вопросы, если наши предприниматели какие-то вопросы поднимают, то какие-то соглашения нужно еще раз обсуждать с нашими коллегами", – завил он.

Спикер сената назвал такой процесс постоянным.

"Если мы когда-то подписали, это не значит, что мы не должны менять эти соглашения. Есть установленный порядок, как это осуществляется. Надо поднимать эти вопросы. Выходить с инициативами, обсуждать, встречаться с нашими заинтересованными госорганами. Потом, собрав предложения, ставить вопросы.

Поэтому, в целом, я думаю, что сенаторы правильно ставят вопросы. Это процесс рабочий. Если мы видим где-то, что наши интересы недостаточно реализуются, мы эти вопросы должны ставить перед нашими коллегами из других стран. И продвигать нашу позицию", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Сегодня депутаты сената ратифицировали соглашение, которое направлено на развитие транзитного потенциала Казахстана и стран-участниц ЕАЭС.

Отметим, что Евразийский экономический союз – это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

"ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов", – говорят представители организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019346-esli-my-podpisali-eto-ne-znachit-chto-my-ne-dolzhny-menyat-ashimbaev-o-soglasheniyah-eaes/