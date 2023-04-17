Проведение масштабного сейсмоаудита в Алматы обсудили в правительстве

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

На совещании под председательством Алихана Смаилова был рассмотрен ряд вопросов по дальнейшему развитию Алматы и Алматинской агломерации, сообщается на официальном информационном ресурсе премьера РК.

Руководители центральных госорганов доложили об исполнении поручений главы правительства, данных им в рамках рабочей поездки в Алматы 10 марта.

"Речь шла о принятых мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей, разработке генплана развития ж/д станции "Алтынколь", расширении перечня бюджетных инвестиционных проектов и усилении контроля в строительной сфере", – говорится на сайте.

Отдельно, как сообщается, было отмечено, что уже проработаны шаги по созданию малых промышленных парков во всех регионах республики по примеру Алматы.

Участники совещания также обсудили планы по развитию сети оптово-распределительных и торгово-логистических центров, что позволит упорядочить торговые потоки в южной столице и разгрузить транспортную инфраструктуру.

Кроме того, был озвучен доклад о разработке генплана Алматы и комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года, а также о проведении масштабного сейсмоаудита с выработкой предложений по усилению сейсмической безопасности города.

Премьер-министр поддержал представленные подходы и обозначил необходимость качественного исполнения намеченных планов, говорится на сайте правительства.

"Алматы с учетом агломерации является одним из важнейших регионов, где проживает большое количество людей. Поэтому проблемные вопросы, которые ставят акимат и бизнес, мы должны планомерно решать. По итогам рабочей поездки дано 28 поручений, государственные органы должны продолжить работу по их своевременному и качественному исполнению", – сказал Алихан Смаилов.

На совещании также рассмотрены вопросы расширения индустриальной зоны Алматы, решения экологических проблем, привлечения отечественных товаропроизводителей к реализации нацпроекта "Комфортная школа", строительства 100 новых крупных объектов дополнительного образования, внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и ряд других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017078-provedenie-masshtabnogo-seysmoaudita-v-almaty-obsudili-v-pravitelstve/