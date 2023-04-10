МИД: Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке

Айбек Смадияров. Фото: t.me/pressmfakz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве озвучил позицию Казахстана по ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент NUR.KZ.

"Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих благословенной мечети Аль-Акса.

Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства.

Полагаем важным в данной ситуации сохранение статуса-кво", – добавил он.

Айбек Смадияров выразил надежду, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в священный месяц Рамазан и праздник Песах.

"Казахстан всегда выступает за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога и твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН", – резюмировал спикер.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 5 апреля произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, а также обстрелы территории Израиля из сектора Газа.

Сообщается, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса и призывали к беспорядкам. При этом, когда силовики входили в мечеть, их "забросали камнями и фейерверками", двое полицейских пострадали.

Между тем палестинское агентство WAFA сообщало, что израильские силовики ворвались в мечеть, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. Вслед за столкновениями на Храмовой горе вспыхнули беспорядки в других районах Восточного Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.

После этого, как передает РБК, из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории. В ответ Израиль нанес удары по Газе.

На следующий день в нескольких городах на севере Израиля была объявлена воздушная тревога из-за ракетных ударов с территории Ливана. В заявлении армии Израиля говорится, что воздушная тревога была объявлена в западной Галилее, на границе с Ливаном. Затем системы ПВО перехватили несколько ракет.

Затем стало известно, что армия Израиля атаковала цели на территории сектора Газа и Ливана – целями израильских военных была инфраструктура движения ХАМАС.

Вчера сообщалось, что Израиль нанес удар по нескольким военным целям в Сирии в ответ на ракетные обстрелы территорий, которые он контролирует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016180-mid-kazahstan-obespokoen-obostreniem-napryazheniya-na-blizhnem-vostoke/