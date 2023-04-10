МИД: Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве озвучил позицию Казахстана по ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент NUR.KZ.
"Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих благословенной мечети Аль-Акса.
Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства.
Полагаем важным в данной ситуации сохранение статуса-кво", – добавил он.
Айбек Смадияров выразил надежду, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в священный месяц Рамазан и праздник Песах.
"Казахстан всегда выступает за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога и твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН", – резюмировал спикер.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 5 апреля произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, а также обстрелы территории Израиля из сектора Газа.
Сообщается, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса и призывали к беспорядкам. При этом, когда силовики входили в мечеть, их "забросали камнями и фейерверками", двое полицейских пострадали.
Между тем палестинское агентство WAFA сообщало, что израильские силовики ворвались в мечеть, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. Вслед за столкновениями на Храмовой горе вспыхнули беспорядки в других районах Восточного Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.
После этого, как передает РБК, из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории. В ответ Израиль нанес удары по Газе.
На следующий день в нескольких городах на севере Израиля была объявлена воздушная тревога из-за ракетных ударов с территории Ливана. В заявлении армии Израиля говорится, что воздушная тревога была объявлена в западной Галилее, на границе с Ливаном. Затем системы ПВО перехватили несколько ракет.
Затем стало известно, что армия Израиля атаковала цели на территории сектора Газа и Ливана – целями израильских военных была инфраструктура движения ХАМАС.
Вчера сообщалось, что Израиль нанес удар по нескольким военным целям в Сирии в ответ на ракетные обстрелы территорий, которые он контролирует.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016180-mid-kazahstan-obespokoen-obostreniem-napryazheniya-na-blizhnem-vostoke/