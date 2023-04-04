"Проблемы обострились": Смаилов поставил задачи перед новым главой Минэнерго

Алмасадам Саткалиев и Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Алихан Смаилов представил нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева коллективу ведомства и обозначил приоритетные задачи в энергетической сфере, сообщает Telegram-канал правительства.

Глава правительства подчеркнул, что Минэнерго необходимо:

активизировать работу по развитию крупных нефтегазовых проектов и экспортных транспортных коридоров;

принять меры по увеличению переработки газа;

укрепить сектор производства тепло- и электроэнергии;

продолжить развитие возобновляемых источников.

"В последнее время обострились некоторые проблемы, которые накапливались долгие годы. Нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения – все это свидетельствует о наличии серьезных проблем в энергетической сфере. Все они должны быть оперативно решены", — сказал Алихан Смаилов.

При этом он указал, что одной из главных задач министерства является наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами, в связи с чем необходимо обеспечить строгий контроль за их производством и оборотом.

Правительство РК. Фото: t.me/KZgovernment

"Перед министерством стоит много сложных вопросов, от эффективного решения которых напрямую зависит будущее не только топливно-энергетической отрасли, но и всей нашей экономики.

Уверен, что Алмасадам Майданович направит свои знания и опыт на успешное развитие энергетики. В целом мы все должны слаженно и качественно исполнять соответствующие поручения главы государства. Желаю новому министру и всему коллективу плодотворной работы", — сказал премьер-министр.

Напомним, сегодня бывший глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев был назначен на пост министра энергетики. Занимавший эту должность ранее Болат Акчулаков стал советником президента.

Добавим также, что после парламентских выборов в Казахстане правительство сложило свои полномочия. За последние два дня в стране был сформирован новый кабмин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015444-smailov-predstavil-novogo-glavu-minenergo-kabminu/