Токаев подписал поправки к некоторым законам о госслужбе в Казахстане

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам госслужбы, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отметим, что данный законопроект был рассмотрен сенатом 9 марта. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели и приняли в двух чтениях проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

"Документ направлен на повышение эффективности деятельности государственных органов, ответственности политических государственных служащих и профилактику коррупционных преступлений.

Как было отмечено в ходе заседания, Закон также содержит положения, касающиеся привлечения в государственные органы контрактных служащих, совершенствовании механизма ротации", – объяснили представители сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013662-tokaev-podpisal-popravki-k-nekotorym-zakonam-o-gossluzhbe-v-kazahstane/