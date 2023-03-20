Токаев подписал поправки к некоторым законам о госслужбе в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам госслужбы, сообщается на официальном сайте Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", – говорится в сообщении пресс-службы президента.
Отметим, что данный законопроект был рассмотрен сенатом 9 марта. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.
В ходе заседания сенаторы рассмотрели и приняли в двух чтениях проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".
"Документ направлен на повышение эффективности деятельности государственных органов, ответственности политических государственных служащих и профилактику коррупционных преступлений.
Как было отмечено в ходе заседания, Закон также содержит положения, касающиеся привлечения в государственные органы контрактных служащих, совершенствовании механизма ротации", – объяснили представители сената.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013662-tokaev-podpisal-popravki-k-nekotorym-zakonam-o-gossluzhbe-v-kazahstane/