Как развивается город Кунаев, сообщил Токаеву аким Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев и Марат Султангазиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту было доложено о ходе выполнения его поручений по обеспечению роста экономики региона, повышению качества жизни и доходов населения, а также развитию нового областного центра.

Как сообщил Марат Султангазиев, в прошлом году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых – постоянные.

Глава государства был проинформирован о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке проекта Комплексного плана развития областного центра до 2030 года.

Аким также доложил о ходе весенне-полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность.

В завершение президент поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития города Кунаев, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.

Напомним, что город Кунаев (бывший Капшагай) стал областным центром Алматинской области в прошлом году.

Во время выступления с посланием народу 16 марта 2022 года Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Алматинскую область на две – Жетысускую и Алматинскую. При этом сообщалось, что Талдыкорган станет областным центром Жетысуской области, а Алматинской – город Капшагай. Тогда же стало известно, что глава государства поддерживает переименование города в Кунаев.

Позже жители Капшагая рассказали, как относятся к переименованию города.

25 марта стало известно, что маслихат поддержал переименование Капшагая в Кунаев, а через несколько дней новое название одобрила и ономастическая комиссия.

3 мая прошлого года Капшагай официально был переименован в Кунаев.

При этом добавим, что Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области в июне 2022 года, через несколько дней после официального образования трех новых областей в Казахстане.

До этого назначения Султангазиев занимал пост первого вице-министра финансов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012879-kak-razvivaetsya-gorod-kunaev-soobschil-tokaevu-akim-almatinskoy-oblasti/