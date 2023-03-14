Раскритикованные ранее Токаевым министры высказались о возможных перестановках в кабмине

Здание правительства. Фото: t.me/KZgovernment

Главы Минцифры и МСХ в кулуарах кабмина высказались о том, готовы ли они покинуть кабмин. В стране 19 марта пройдут выборы депутатов мажилиса, которые впоследствии сформируют правительство, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым этот вопрос прокомментировал Багдат Мусин. Он заявил, что как государственные служащие, так и политические служащие, всегда готовы к уходу.

"Как только нам поступит приказ, мы освобождаем место. Назначат ли нас в следующем составе правительства или нет, это не в наших руках. Это в руках мажилиса, президента. Поэтому, я думаю, президент примет соответствующее решение, мы будем согласны с любым решением президента. Мы как солдаты. Назначат – будем работать. Не назначат – будем дальше своими делами заниматься", – заявил он.

В свою очередь глава МСХ заявил, что ему некогда думать об этом.

"Эмоций нет, надо работать. Это не наша прерогатива. Руководство страны само решит, даст оценку каждому члену правительства", – заявил Ербол Карашукеев.

Отметим, что в июле прошлого года Токаев объявил выговоры двум министрам – бывшему главе Минторговли и интеграции Бахыту Султанову и главе Минсельхоза Ерболу Карашукееву – из-за ситуации с дефицитом сахара в стране.

Также президент сделал замечание Багдату Мусину, главе Минцифры, указав на затягивание работы над национальным банком данных.

И уже на следующий месяц после критики глава государства подписал указ об освобождении Бахыта Султанова от должности министра торговли и интеграции РК, после чего он получил должность члена Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии.

Добавим, что министр Багдат Мусин возглавил Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в сентябре 2020 года. До этого назначения он был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям, а также первым заместитель главы Минцифры. Кроме того, Мусин является сооснователем IT-стартапов ReKassa и Tastamat.

Ербол Карашукеев был назначен на пост министра сельского хозяйства в сентябре 2021 года. Предыдущие его должности – вице-министр финансов и исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012813-raskritikovannye-ranee-tokaevym-ministry-vyskazalis-o-vozmozhnyh-perestanovkah-v-kabmine/