Токаеву рассказали об организации Всемирных игр кочевников в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Асхат Оралов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Асхата Оралова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении данных им поручений. В ходе встречи также были представлены инициативы министерства, направленные на развитие культуры, спорта и индустрии туризма.

Президент заслушал информацию о строительстве Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области, которую планируют сдать в эксплуатацию в этом году.

Всего до 2025 года будет построено 113 спортивных объектов. Кроме того, министр рассказал о проекте Концепции развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы.

Также было доложено о подготовке казахстанских спортсменов к предстоящим летним Азиатским и Олимпийским играм и об организации намеченных на 2024 год V Всемирных игр кочевников в нашей стране.

По поручению главы государства до 2025 года поэтапно будет увеличена заработная плата работников организаций культуры и архивов.

Министерство планирует увеличить число театральных постановок отечественных авторов и производство казахстанских фильмов. В этом году впервые будет присуждена литературная премия для молодых писателей и поэтов. Идет проработка вопроса по присвоению 7 республиканским организациям культуры статуса "национальный".

Как сообщил Асхат Оралов, в целях развития сферы туризма были упрощены требования к туроператорам для участия в программе Kids Go Free. Также планируется введение туристического кэшбека для казахстанцев.

️Глава государства поручил принять меры по дальнейшему стимулированию внутреннего и въездного туризма, привлечению инвестиций. Он отметил необходимость поддержки массового спорта и обеспечения доступности спортивной инфраструктуры.

Президент акцентировал внимание на важности создания условий для развития культуры, конкурентоспособной на мировом уровне, и формирования базы креативных индустрий в стране.

Напомним, что в феврале текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести V Всемирные игры кочевников на высоком уровне.

В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

Отметим, что на официальном сайте игр в октябре прошлого года появилась информация о том, что было принято решение о проведении V Всемирных игр кочевников в Республике Казахстан.

Всемирные игры кочевников – это самый масштабный международный проект Кыргызской Республики, инициированный правительством Кыргызстана в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Первые Всемирные игры кочевников прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана. В них приняли участие 583 спортсмена из 19 стран. Соревнования проходили по 10 видам этноспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012069-tokaevu-rasskazali-ob-organizatsii-vsemirnyh-igr-kochevnikov-v-kazahstane/