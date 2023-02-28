Ввести уголовную ответственность для коллекторов хотят в Казахстане

Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампредседателя АРРФР РК Нурлан Абдрахманов на брифинге СЦК предложил ввести уголовную ответственность для недобросовестных коллекторов, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Абдрахманов признал, что к его коллегам поступает очень много обращений от граждан, которые недовольны работой коллекторов. По его словам, анализ жалоб показал, что законы, принятые ранее, были достаточно либеральны.

При этом Абдрахманов заявил, что отраслевой закон обозначал виды проводимой деятельности, но недостаточно регулировал и определял требования в части запретительных мер, а также не обозначил, что именно является недобросовестной практикой.

"Необходимы дополнительные ужесточения: поэтому у нас уже подготовлен блок законодательных поправок по коллекторам, именно в части усиления их административной и уголовной ответственности.

Административную ответственность предлагается повысить более чем в два раза. Уголовной ответственности для работников коллекторских агентств не было, и мы предлагаем ее ввести.

Законодательные поправки были подготовлены, мы их согласовали с правительством, с рынком, вынесли в мажилис, и надеемся, что в новой сессии парламент их рассмотрит", – добавил первый зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Спикер напомнил, что в 2021 году были законодательно введены определенные ограничения в части обязательной аудиофиксации взаимодействия заемщика. Тогда же был введен запрет на взаимодействие коллектора с третьими лицами – работодателями, родственниками.

Отметим, что, как сообщается на официальном сайте АРРФР РК, коллекторское агентство – это организация, которая специализируется на взыскании задолженности с физических и юридических лиц.

Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью.

Ранее мы писали о том, как правильно вести себя с коллекторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011186-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-dlya-kollektorov-hotyat-v-kazahstane/